Летели гуси:один впереди,а два позади;один позади,а два впереди;один между двумя.Сколько всего было гусей и как они летели?

Математика
Летели гуси:один впереди,а два позади;один позади,а два впереди;один между двумя.Сколько всего было гусей и как они летели?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 гуся.там написано как они могли ещё лететь.
Гость:
Три гуся. Летели друг за другом.
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