Летели гуси:один впереди,а два позади;один позади,а два впереди;один между двумя.Сколько всего было гусей и как они летели?

Математика

Летели гуси:один впереди,а два позади;один позади,а два впереди;один между двумя.Сколько всего было гусей и как они летели?

Автор: Гость