Высота равнобедренного остроугольного треугольника, проведенная к его оснванию, равна 8 см, а радиус окружности, описанной около него,- 5 см. Как найти боковую сторону треугольника?
Геометрия
Высота равнобедренного остроугольного треугольника, проведенная к его оснванию, равна 8 см, а радиус окружности, описанной около него,- 5 см. Как найти боковую сторону треугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так,площадь треугольника равна 0,5a*h(a-сонование) также S=b*b*a\4R(где b боковая сторона) приравниваем получаем что боковая 4√5
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