Высота равнобедренного остроугольного треугольника, проведенная к его оснванию, равна 8 см, а радиус окружности, описанной около него,- 5 см. Как найти боковую сторону треугольника?

Геометрия

Высота равнобедренного остроугольного треугольника, проведенная к его оснванию, равна 8 см, а радиус окружности, описанной около него,- 5 см. Как найти боковую сторону треугольника?

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