увеличьте в 10 раз: 3дм 5см;9кг30г;6ц5кг;2км80м;40кг600г;8т56ц.
Математика
увеличьте в 10 раз: 3дм 5см;9кг30г;6ц5кг;2км80м;40кг600г;8т56ц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 дм 5 см х 10 = 35см х 10 =350 см =35 дм 9 кг 30 г х10 = 9030 г х 10 =90 кг 300 г 6 ц 5 кг х10 = 605 кг х 10 = 6050 кг =60 ц 50 кг 2 км 80 м х 10 = 2080 м х 10 = 20800 м = 20 км 800 м 40 кг 600 г х10 = 40600 г х 10 = 406000 г = 406 кг 8 т 56 ц х 10 = 8560 кг х 10 =85600 кг = 85т 6 ц
Гость:
3дм 5см=35см*10=350см=35 дм 9кг30г=9030г*10=90300г=90кг 300г 6ц5кг=605 кг*10=6050 кг=60ц 50кг 2км80м=2080км*10=20800км=20км800м 40кг600г=40600г*10=406000г=406кг 8т56ц =8560кг*10=85600кг=85т6ц
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