увеличьте в 10 раз: 3дм 5см;9кг30г;6ц5кг;2км80м;40кг600г;8т56ц.

Гость: Гость:

3 дм 5 см х 10 = 35см х 10 =350 см =35 дм 9 кг 30 г х10 = 9030 г х 10 =90 кг 300 г 6 ц 5 кг х10 = 605 кг х 10 = 6050 кг =60 ц 50 кг 2 км 80 м х 10 = 2080 м х 10 = 20800 м = 20 км 800 м 40 кг 600 г х10 = 40600 г х 10 = 406000 г = 406 кг 8 т 56 ц х 10 = 8560 кг х 10 =85600 кг = 85т 6 ц