Кто из перечисленных исторических деятелей жил до нашей эры? А) Конфуций    Б) Навуходоносор II    В) Перикл    Г) Соломон

Обществознание
Кто из перечисленных исторических деятелей жил до нашей эры? А) Конфуций    Б) Навуходоносор II    В) Перикл    Г) Соломон
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Конфуций Б) Навуходоносор II В) Перикл Г) Соломон все они жили до н э 
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