Кто из перечисленных исторических деятелей жил до нашей эры? А) Конфуций Б) Навуходоносор II В) Перикл Г) Соломон

Обществознание

Кто из перечисленных исторических деятелей жил до нашей эры? А) Конфуций Б) Навуходоносор II В) Перикл Г) Соломон

Автор: Гость