Будет ли плавать на поверхности воды или потонет тело массой 100кг и объемом 0,2 м3?
Физика
Будет ли плавать на поверхности воды или потонет тело массой 100кг и объемом 0,2 м3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
плавать будет. плотность воды равна 1г/см(куб). переведем 0,2м3=200000см3, а 100кг=100000г. плотность этого тела=100000г/200000см3=0,5г/см3. плотность тела меньше чем воды, следовательно тело будет плавать на поверхности воды.
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