составьте схему круговорота веществ в сообществе луга
География
составьте схему круговорота веществ в сообществе луга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОЧВА, ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА, МИКРООРГАНИЗМЫ,сОЛНЦЕ,НАСЕКОМЫЕ,РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦЫ И Т.Д.
Гость:
клевер - гусеница - воробей( или мышь) - сокол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
В начале XX в. Самое маленькое в мире государство, существовавшее н в одном из островов, называлось Таволару. В нем проживало 180 человек. Как вы с...
Химия
Даны металлы: цинк, медь, железо - и растворы их солей. Напишите уравнения осуществимых реакций между названными металами я солями.
Химия
приведите примеры участия металлов в реакциях: а) Соединения (три уравнения реакции) б) замещения (два уравнения реакции) Составьте схемы электронн...
Химия
Составите уравнения следующих превращений: CUo-->Cu-->CuCl2-->Cu(NO3)2-->Cu-->CuO Для раекции 3 напишите сокращённое ионно-молекулярное уравнение. ...