длина улицы 800м ,а ширина 15м.Улицу заасфвльтировали .На каждые 100м(Квадратных метров) нужно 3т асфальта.Сколько всего тонн асфальта израсходовали?
Математика
длина улицы 800м ,а ширина 15м.Улицу заасфвльтировали .На каждые 100м(Квадратных метров) нужно 3т асфальта.Сколько всего тонн асфальта израсходовали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800*15=12000 кв.м- площадь улицы 12000:100*3=360 т- асфальта израсходовали,
Гость:
1) 800 х 15 = 12.000 кв.м площадь улицы 2) 12.000 : 100 х 3 = 360 тонн асфальта израсходовали Ответ: 360 тонн.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Стороны параллелограмма равны 5 см и 12 см, а один из его углов 150 Градусов. найдите площадь параллелограмма
Математика