длина улицы 800м ,а ширина 15м.Улицу заасфвльтировали .На каждые 100м(Квадратных метров) нужно 3т асфальта.Сколько всего тонн асфальта израсходовали?

Математика

длина улицы 800м ,а ширина 15м.Улицу заасфвльтировали .На каждые 100м(Квадратных метров) нужно 3т асфальта.Сколько всего тонн асфальта израсходовали?

Автор: Гость