2/7 х (-5 1/4)=              3,6 х (-2/3)=          -2,8 х (-1  1/7)=

Математика
2/7 х (-5 1/4)=              3,6 х (-2/3)=          -2,8 х (-1  1/7)=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/7 х (-5 1/4)= - 3/2 = - 1 1/2 3,6 х( - 2/3)  =- 12/5 = - 2 2/5 -2,8 х(-1 1/7) = 16/5  = 3 1/5  
Гость:
2/7 х (-5 1/4)=  2/7 * (-21/4) =2*(-21)/7*4=-42/28= -3/2= - 1 1/2 3,6 х (-2/3)=  3 6/10* (-2/3)= 36/10* (-2/3)= - 2*36/ 10*3= -72/30= -36/15= -12/5= -2 2/5  -2,8 х (-1  1/7)= -2 8/10*(-8/7)= -28/10*(-8/7)= -14/5* (-8/7)= 14*8 /5*7= 112/35= 16/5= 3 1/5
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