K, L, N, M - середины сторон квадрата ABCD; AC=10 см. Найти периметр KMNL. Найти периметр KMNL,помогите, пожалуйста)

Геометрия
K, L, N, M - середины сторон квадрата ABCD; AC=10 см. Найти периметр KMNL. Найти периметр KMNL,помогите, пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АС=ВД=10 СМ, Т.К. ДИАГОНАЛИ КВАДРАТА РАВНЫ KL-СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ ТРЕУГОЛЬНИКА ABC, ЗНАЧИТ  KL=1/2АС=5 СМ аНАЛОГИЧНО LM=5СМ, MN=5 СМ, RN=5 СМ, ЗНАЧИТ Р=5+5+5+5=20  
Гость:
периметр квадрата. состоящего из половин диагоналей квадрата равен в данном случае 20. тк каждая новая сторона явл. средней линией тр-ка. накотрые диагональ разбивает основной квадрат. 
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