Периметр равнобедренного треугольника равен 20 см.Его основание в два раза меньше боковой стороны. Вычислите длины сторон треугольника.

Гость: Гость:

Пусть х одна из боковых сторон,другая стороно тоже будет равна х(признак равнобедренного треугольника)Основание в 2 раза больше чем боковая 2х,их периметр х+х+2х,а по условию 20 х+х+2х=20 4х=20 х=5,боковая сторона 5 1)5х2=10см Ответ.5см,5см,10см у меня НЕПРАВИЛЬНО,не так прочитала,пардон :D