Периметр равнобедренного треугольника равен 20 см.Его основание в два раза меньше боковой стороны. Вычислите длины сторон треугольника.
Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника равен 20 см.Его основание в два раза меньше боковой стороны. Вычислите длины сторон треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х одна из боковых сторон,другая стороно тоже будет равна х(признак равнобедренного треугольника)Основание в 2 раза больше чем боковая 2х,их периметр х+х+2х,а по условию 20 х+х+2х=20 4х=20 х=5,боковая сторона 5 1)5х2=10см Ответ.5см,5см,10см у меня НЕПРАВИЛЬНО,не так прочитала,пардон :D
Гость:
Пусть х-основание, тогда боковая сторона 2х,а периметр х+2х+2х.А по условию задачи периметр равен 20 см, составим уравнение: х+2х+2х=20; 5х=20; х=4 4см-основание, тогда 2*4=8(см)-боковая сторона. Ответ: 4см, 8см, 8см
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