какое число надо уменьшеть на 28 чтобы получилось число равное сумме чисел 58 и 37 

Математика
какое число надо уменьшеть на 28 чтобы получилось число равное сумме чисел 58 и 37 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
58+37+28=123 58+37=95 95+28=123  Ответ число 123 
Гость:
1)58+37=95(ед.)сумма чисел 58 и 37 2)95+28=123(ед.) Ответ:число 123 
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