какое число надо уменьшеть на 28 чтобы получилось число равное сумме чисел 58 и 37
Математика
какое число надо уменьшеть на 28 чтобы получилось число равное сумме чисел 58 и 37
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
58+37+28=123 58+37=95 95+28=123 Ответ число 123
Гость:
1)58+37=95(ед.)сумма чисел 58 и 37 2)95+28=123(ед.) Ответ:число 123
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
количество букв 0 в слове обозначающем маму теленка умножь на количество этих букв в названии продукта выпечки бабы и деда который сьела хитрая лиса
Физика
Помогите пожалуста!!!!!! Надо СРОЧНО!!!!!Из шахты глубиной 150 м поднимают на канате груз массой 500 ког. Масса каждого метра каната 1 кг. Определи...
Алгебра