количество букв 0 в слове обозначающем маму теленка умножь на количество этих букв в названии продукта выпечки бабы и деда который сьела хитрая лиса

История

количество букв 0 в слове обозначающем маму теленка умножь на количество этих букв в названии продукта выпечки бабы и деда который сьела хитрая лиса

Автор: Гость