количество букв 0 в слове обозначающем маму теленка умножь на количество этих букв в названии продукта выпечки бабы и деда который сьела хитрая лиса
История
количество букв 0 в слове обозначающем маму теленка умножь на количество этих букв в названии продукта выпечки бабы и деда который сьела хитрая лиса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корова-здесь две буквы о. КОЛОБОК-здесь- три буквы О. 2 умножаешь на три=6 букв О
Гость:
КОРОВА 2 буквы О КОЛОБОК 3 буквы О 2*3=6 Ответ6
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