количество букв 0 в слове обозначающем маму теленка умножь на количество этих букв в названии продукта выпечки бабы и деда который сьела хитрая лиса

История
количество букв 0 в слове обозначающем маму теленка умножь на количество этих букв в названии продукта выпечки бабы и деда который сьела хитрая лиса
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корова-здесь две буквы о. КОЛОБОК-здесь- три буквы О. 2 умножаешь на три=6 букв О
Гость:
КОРОВА 2 буквы О КОЛОБОК 3 буквы О 2*3=6 Ответ6 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуста!!!!!! Надо СРОЧНО!!!!!Из шахты глубиной 150 м поднимают на канате груз массой 500 ког. Масса каждого метра каната 1 кг. Определи...
Ответить
География
составьте схему круговорота веществ в сообществе луг
Ответить
Алгебра
Зная, что 3,4<х<3,5 и 1,4<у<1,5, оцените значение выражения: а) 2х+у б) х-2У в) 5ху г) ху-2
Ответить
Физика
В правом колене сообщающихся сосудов налит керосин,в левом - вода.Высота керосина равна 20 см.Определите ,на сколько уровень керосина в правом коле...
Ответить
Геометрия
На сторонах угла D отмечены точки М и К так, что DM = DK. Точка Р лежит внутри угла D, и РК = РМ, Докажите, что луч DP – биссектриса угла MDK.
Ответить