Помогите пожалуста!!!!!! Надо СРОЧНО!!!!!Из шахты глубиной 150 м поднимают на канате груз массой 500 ког. Масса каждого метра каната 1 кг. Определите КПД установки

Физика

Помогите пожалуста!!!!!! Надо СРОЧНО!!!!!Из шахты глубиной 150 м поднимают на канате груз массой 500 ког. Масса каждого метра каната 1 кг. Определите КПД установки

Автор: Гость