Помогите пожалуста!!!!!! Надо СРОЧНО!!!!!Из шахты глубиной 150 м поднимают на канате груз массой 500 ког. Масса каждого метра каната 1 кг. Определите КПД установки

Физика
Помогите пожалуста!!!!!! Надо СРОЧНО!!!!!Из шахты глубиной 150 м поднимают на канате груз массой 500 ког. Масса каждого метра каната 1 кг. Определите КПД установки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем работу по подниманию груза: Aгр = FS= mg*S= 500*10*150=750000Дж 2)Найдем работу по подниманию каната: Aкан=FS=mg*S = 150*10*150=225000Дж 3)Вычислим КПД установки: КПД=(100%*Aгр)/(Aгр+Акан)=(100*750000)/(750000+225000)=76%
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