В правом колене сообщающихся сосудов налит керосин,в левом - вода.Высота керосина равна 20 см.Определите ,на сколько уровень керосина в правом колене выше верхнего уровня воды.
Физика
В правом колене сообщающихся сосудов налит керосин,в левом - вода.Высота керосина равна 20 см.Определите ,на сколько уровень керосина в правом колене выше верхнего уровня воды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вес содержимого правого и левого колена должный быть равны, иначе будет движение содержимого до выравнивания веса. P1=P2 => m1g=m2g вес керосина: m1*g=V1 * p1 * g, объем на плотность керосина m1*g = V1 * p1 * g = s * h1 * p1* g - площадь сечения колбы, высота столба вес воды: m2*g = V2 * p2 * g = s * h2 * p2* g m1g=m2g, s * h1 * p1* g = s * h2 * p2* g h1 * p1= h2 * p2 h2=(p1/p2) * h1
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