Диагональ куба равна 6 корней из 3. найти площадь грани куба?
Геометрия
Диагональ куба равна 6 корней из 3. найти площадь грани куба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть строна куба=a тогда диагональ куба=3a² отсюда a=√√12 Площадь грани равна a² площадь равна 2√3
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