Решите задачи : С одного огорода собрали 6 ящиков огурцов,а с другого-2 таких-же ящика.Всего с 2 огородов собрали 200кг огурцов.Сколько килограммов огурцов собрали с каждого огорода? 2): На склад привезли 100 мешков отрубей...

Математика

Решите задачи : С одного огорода собрали 6 ящиков огурцов,а с другого-2 таких-же ящика.Всего с 2 огородов собрали 200кг огурцов.Сколько килограммов огурцов собрали с каждого огорода? 2): На склад привезли 100 мешков отрубей и 10 мешков муки.Масса отрубей-4200кг,а муки-840кг.Для того чтобы правильнораспределить эти продукты на складе,нужно узнать,во сколько раз и на сколько раз масса мешка муки больше массы мешка отрубей.

Автор: Гость