Решите задачи : С одного огорода собрали 6 ящиков огурцов,а с другого-2 таких-же ящика.Всего с 2 огородов собрали 200кг огурцов.Сколько килограммов огурцов собрали с каждого огорода? 2): На склад привезли 100 мешков отрубей...
Математика
Решите задачи : С одного огорода собрали 6 ящиков огурцов,а с другого-2 таких-же ящика.Всего с 2 огородов собрали 200кг огурцов.Сколько килограммов огурцов собрали с каждого огорода? 2): На склад привезли 100 мешков отрубей и 10 мешков муки.Масса отрубей-4200кг,а муки-840кг.Для того чтобы правильнораспределить эти продукты на складе,нужно узнать,во сколько раз и на сколько раз масса мешка муки больше массы мешка отрубей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6 +2 =8 ящиков всего 2) 200 : 8 =25 кг в 1 ящике 3) 25 х 6 =150 кг с одного огорода 4) 25 х 2 =50 кг сдруго огорода 1) 4200 : 100 = 42 кг весит 1 мешок отрубей 2) 840 : 10 = 84 кг весит 1 мешок муки 3) 84 : 42 = в 2 раза больше весит мешок муки,чем мешок отрубей 4) 84 - 42 = на 42 кг больше весит мешок муки,чем мешок отрубей.
Гость:
1)6+2=8(ящ)-всего 2)200:8=25(кг)- в каждом ящике 3)25*6=150(кг)-огурцов собрали с 1 огорода 4) 25*2=50(кг)-огурцов собрали со 2 огорода Ответ: 150 кг и 50 кг 1)4200:100=42(кг)-масса 1 мешка отрубей 2)840:10=84(кг)-масса 1 мешка муки 3) 84:42=2 во столько раз масса мешка муки больше массы мешка отрубей 4)84-42=42 на столько раз масса мешка муки больше массы мешка отрубей Ответ: в 2 раза; на 42
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