В треугольнике АВС угол А=45, угол В=60, ВС=3 корня из 2. Найдите АС. Задание на тему:Соотношение между сторонами и углами треугольника.Скалярное произведение.

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Пусть в треугольнике ABC AB=с,BC=a,CA=b по формуле из учебника геометрии за 9 класс: a/sina=b/sinb=c/sinc.Теперь в формулу подставяем известные значения 3корня из 2/(2корня/2)=b/sin60 6=b/(корень из 3/2) следовательно b(AC) равно 3корня из 3.