реши задачу. из десяти метров полотна получилось 3 рубашки.Сколько рубашек получится из 2730м полотна?
Математика
реши задачу. из десяти метров полотна получилось 3 рубашки.Сколько рубашек получится из 2730м полотна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2730:10= 273 раза больше получится рубашек из 2730 метров, 273х3=819 рубашек получится из 2730 метров полотна
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