С трех лугов собрали 19,7т сена,С первого и второго логов собрали сена поровну,а с третьего собрали 1,1т больше чем с каждого из первых двух.Сколько сена собрали с каждого луга?

х+х+х+1,1= 19,7 т 3х+1,1=19,7 3х=18,6 х=18,6:3 х =6,2 по 6,2 тонн собирали с первого и второго луга 6,2+1,1= 7,3 тонн собирали с третьего луга или вот так: 19,7-1,1=18,6 т 18,6:3=6,2 т собрали с первого и второго луга 6,2+1,1=7,3 т собрали с третого луга

Гость: Гость:

Пусть по х тонн собрали с первого и со второго лугов,тогда (х+1,1) тонн собрали с третьего луга.С трех лугов всего собрали (х+х+х+1,1) тонн сена. А по условию задачи значение этого выражения равно 19,7, поэтому составим уравнение и решим его:х+х+х+1,1=19,7 3х=19,7-1,1 3х=18,6 х=18,6:3 х=6,2 Значит, по 6,2 тонн сена собрали с первого и со второго лугов 1)6,2+1,1=7,3(т)-сена собрали с третьего луга Ответ:6,2 т, 6,2 т, 7,3т