Обувная фабрика за день выпустила 3600 пар обуви Детская обувь составила три четверти всей обуви а остальная обувь женская . Придумай вопрос и реши задачу устно двумя спосабами

Математика

Обувная фабрика за день выпустила 3600 пар обуви Детская обувь составила три четверти всей обуви а остальная обувь женская . Придумай вопрос и реши задачу устно двумя спосабами

Автор: Гость