Обувная фабрика за день выпустила 3600 пар обуви Детская обувь составила три четверти всей обуви а остальная обувь женская . Придумай вопрос и реши задачу устно двумя спосабами
Математика
Обувная фабрика за день выпустила 3600 пар обуви Детская обувь составила три четверти всей обуви а остальная обувь женская . Придумай вопрос и реши задачу устно двумя спосабами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос, сколько пар женской и детской обуви? три четверти детскаяб следовательно лдна четвертая зто женская. 3600 / 4 = 900 ( пар) женской обуви 3600-900=2700 ( пар) детской
Гость:
Вопрос: Сколько пар детской и женской обуви отдельно выпустила фабрика? І способ: 1) 3600:4*3 = 2700(пар) - детской обуви 2) 3600 - 2700 = 900(пар) - женской обуви ІІ способ: 1часть - женская обувь 3части-детская обувь 1) 3+1=4(части) - составляет вся обувь 2) 3600:4=900(пар) - женской обуви 3) 3600-900=2700(пар) - детской обуви
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