Хватит ли купленной ковровой дорожки для трёх коридоров, имеющих длину 27.4 м, 25.8 м и 13.7 м, если дорожки куплено 2 куска по 14.6 м и 2 куска по 12.6 м? Если хватит , то сколько метров?

Математика

Хватит ли купленной ковровой дорожки для трёх коридоров, имеющих длину 27.4 м, 25.8 м и 13.7 м, если дорожки куплено 2 куска по 14.6 м и 2 куска по 12.6 м? Если хватит , то сколько метров?

Автор: Гость