Хватит ли купленной ковровой дорожки для трёх коридоров, имеющих длину 27.4 м, 25.8 м и 13.7 м, если дорожки куплено 2 куска по 14.6 м и 2 куска по 12.6 м? Если хватит , то сколько метров?
Математика
Хватит ли купленной ковровой дорожки для трёх коридоров, имеющих длину 27.4 м, 25.8 м и 13.7 м, если дорожки куплено 2 куска по 14.6 м и 2 куска по 12.6 м? Если хватит , то сколько метров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14.6*2+12.6*2=54.4 м- купили 27,4+25,8+13,7 =66,9 м-надо 66,9-54,4=12,5 м не хватает Ответ: не хватит.
Гость:
Находим общую длину коридоров: 27,4+25,8+13,7=66,9 м Находим общую длину купленной дорожки: 2*14,6+2*12,6=29,2+25,2=54,4 м Находим разницу между длиной коридоров и длиной купленой дорожки: 66,9-54,4=12,5 м Ответ: не хватит 12,5 м
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