С двух концов канатной дороги одновременно навстречу друг друга двинулись два вагончика. Скорость вагончиков 6м/с. Длина канатной дороги 2160м. Через сколько минут вагончики встретятся? ..........Какое расстояния будет между ва...

Гость: Гость:

С двух концов канатной дороги одновременно навстречу друг друга двинулись два вагончика. Скорость вагончиков 6м/с. Длина канатной дороги 2160м. Через сколько минут вагончики встретятся? 1) 6+6=12 м/с скорость сближения 2) 2160:12=180 с время до встречи 3) 180:60=3 минуты время до встречи Какое расстояния будет между вагончиками через 15с после встречи? вагончики встретились и стали удаляться друг от друга 1) 6+6=12 м/с скорость удаления 2) 12*15=180 м расстояние после встречи