Сколько грамм сульфат аммония получили при реакции 89,6 л аммиака и 400 г 80% раствора серной кислоты
Химия
Сколько грамм сульфат аммония получили при реакции 89,6 л аммиака и 400 г 80% раствора серной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 n(NH3) = 89.6л/22,4л/моль = 4 моль n(H2SO4) = 400*0.8/98 = 3.265 моль n(H2SO4)>n(NH3) ⇒ рассчет по H2SO4 n((NH4)2SO4) = n(H2SO4) = 3.265 моль m((NH4)2SO4) = 3.2653 моль * 132 = 299 г Ответ - 299 г
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