Сколько грамм сульфат аммония получили при реакции 89,6 л аммиака и 400 г 80% раствора серной кислоты

Химия

Сколько грамм сульфат аммония получили при реакции 89,6 л аммиака и 400 г 80% раствора серной кислоты

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