Мотоциклист едет со скоростью 1км/м. Какое расстояние он проедет за 5ч, если будет двигаться с той же скоростью. Ребята пожалуйста решите очень очень надо"!!!!
Математика
Мотоциклист едет со скоростью 1км/м. Какое расстояние он проедет за 5ч, если будет двигаться с той же скоростью. Ребята пожалуйста решите очень очень надо"!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км /мин = 60 км/ч 60 х 5=300 км за 5 часов
Гость:
т.к. 1ч=60 мин., то 5ч*60мин.=300мин. 300мин.*1км/мин=300км Ответ: мотоциклист проедет за 5 часов 300 км.
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