Мотоциклист едет со скоростью 1км/м. Какое расстояние он проедет за 5ч, если будет двигаться с той же скоростью. Ребята пожалуйста решите очень очень надо"!!!!

Математика
Мотоциклист едет со скоростью 1км/м. Какое расстояние он проедет за 5ч, если будет двигаться с той же скоростью. Ребята пожалуйста решите очень очень надо"!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км /мин = 60 км/ч 60 х 5=300 км за 5 часов
Гость:
т.к. 1ч=60 мин., то 5ч*60мин.=300мин. 300мин.*1км/мин=300км Ответ: мотоциклист проедет за 5 часов 300 км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Найдите все углы ,образованные при пересечении  двух параллельных прямых aи b,секущей с,если один из углов на 70 градусов больше другого    
Ответить
Русский язык
Вставить знаки препинания, сделать морфологический разбор причастий и деепричастий 1) конями крытыми ковром в санях он стоя правит и гонит всех и д...
Ответить
Математика
на первом складе хранится 30 ц красных яблок и 6 ц зеленых.На втором складе хранится 20 ц красных и 4 ц зеленых.На каком складе яблок больше и на с...
Ответить
Математика
Решите уравнения: a:20=40x3 210:c=420:6 kx110=110 480:d=480
Ответить
Химия
Составьте уравнение H(+) + OH(-) = H(2)O в молекулярном И ИОННОМ ВИДАХ....СРОЧНО!!!!
Ответить