Мотоциклист едет со скоростью 1км/м. Какое расстояние он проедет за 5ч, если будет двигаться с той же скоростью. Ребята пожалуйста решите очень очень надо"!!!!

Математика

Мотоциклист едет со скоростью 1км/м. Какое расстояние он проедет за 5ч, если будет двигаться с той же скоростью. Ребята пожалуйста решите очень очень надо"!!!!

Автор: Гость