Найдите все углы ,образованные при пересечении двух параллельных прямых aи b,секущей с,если один из углов на 70 градусов больше другого
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Найдите все углы ,образованные при пересечении двух параллельных прямых aи b,секущей с,если один из углов на 70 градусов больше другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При пересечении двух параллельных прямых секущей образуется 8 пар смежных углов, в которых 4 равных острых угла и 4 равных тупых угла. Сумма одной пары смежных углов =180 градусов Берём за х - один угол, тогда второй угол будет = х+70 х+(х+70)=180 2х=180-70 х=110:2 х=55 градусов - один смежный угол 55+70=125 градусов - второй смежный угол Проверка: 55+125=180 Ответ: 4 угла по 55 градусов и 4 угла по 125 градусов.
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