Найдите все углы ,образованные при пересечении  двух параллельных прямых aи b,секущей с,если один из углов на 70 градусов больше другого    

Українська література
Найдите все углы ,образованные при пересечении  двух параллельных прямых aи b,секущей с,если один из углов на 70 градусов больше другого    
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При пересечении двух параллельных прямых секущей образуется 8 пар смежных углов, в которых 4 равных острых угла и 4 равных тупых угла.   Сумма одной пары смежных углов =180 градусов   Берём за х - один угол, тогда второй угол будет = х+70 х+(х+70)=180 2х=180-70 х=110:2 х=55 градусов - один смежный угол 55+70=125 градусов - второй смежный угол   Проверка: 55+125=180   Ответ: 4 угла по 55 градусов и 4 угла по 125 градусов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставить знаки препинания, сделать морфологический разбор причастий и деепричастий 1) конями крытыми ковром в санях он стоя правит и гонит всех и д...
Ответить
Математика
на первом складе хранится 30 ц красных яблок и 6 ц зеленых.На втором складе хранится 20 ц красных и 4 ц зеленых.На каком складе яблок больше и на с...
Ответить
Математика
Решите уравнения: a:20=40x3 210:c=420:6 kx110=110 480:d=480
Ответить
Химия
Составьте уравнение H(+) + OH(-) = H(2)O в молекулярном И ИОННОМ ВИДАХ....СРОЧНО!!!!
Ответить
Математика
(350 :в +10) * 7 =560 найти- в
Ответить