на первом складе хранится 30 ц красных яблок и 6 ц зеленых.На втором складе хранится 20 ц красных и 4 ц зеленых.На каком складе яблок больше и на сколько?

1) 30 + 6 = 36 ц яблок на 1 складе 2) 20 + 4 = 24 ц яблок на 2 складе 3) 36 - 24 = на 12 ц яблок больше на 1 складе.

Гость: Гость:

на первом складе----------красных 30ц зеленых 6ц на втором складе-----------красных 20ц зеленых 4ц на каком складе больше-----------------? ------------? 30-20=10ц (красных яблок) 6-4=2ц(зеленых яблок) 10+2=12 ц (всего) Ответ:на первом складе на 12 ц,больше чем на втором складе.