на первом складе хранится 30 ц красных яблок и 6 ц зеленых.На втором складе хранится 20 ц красных и 4 ц зеленых.На каком складе яблок больше и на сколько?

Математика
на первом складе хранится 30 ц красных яблок и 6 ц зеленых.На втором складе хранится 20 ц красных и 4 ц зеленых.На каком складе яблок больше и на сколько?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30 + 6 = 36 ц яблок на 1 складе 2) 20 + 4 = 24 ц яблок на 2 складе 3) 36 - 24 = на 12 ц яблок больше на 1 складе.
Гость:
на первом складе----------красных   30ц     зеленых    6ц на втором складе-----------красных   20ц     зеленых   4ц на каком складе больше-----------------?       ------------? 30-20=10ц (красных яблок) 6-4=2ц(зеленых яблок) 10+2=12 ц (всего) Ответ:на первом складе на 12 ц,больше чем на втором складе.
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