Составьте уравнение H(+) + OH(-) = H(2)O в молекулярном И ИОННОМ ВИДАХ....СРОЧНО!!!!
Химия
Составьте уравнение H(+) + OH(-) = H(2)O в молекулярном И ИОННОМ ВИДАХ....СРОЧНО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
молекулярное: HCl + NaOH = NaCl +H2O ионное: H(+) + Cl (-) + Na (+) + OH(-) = Na(+) + Cl (-) + H2O
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