Поезд шёл 4ч со скоростью 60км/ч, 2ч со скоростью 70км/ч и 3ч со скоростью 65км/ч. Какое расстояние прошёл поезд? Сможет ли пройти поезд это расстояние за 7ч, если будет двигаться со скоростью 81км/ч?

Математика

Поезд шёл 4ч со скоростью 60км/ч, 2ч со скоростью 70км/ч и 3ч со скоростью 65км/ч. Какое расстояние прошёл поезд? Сможет ли пройти поезд это расстояние за 7ч, если будет двигаться со скоростью 81км/ч?

Автор: Гость