Поезд шёл 4ч со скоростью 60км/ч, 2ч со скоростью 70км/ч и 3ч со скоростью 65км/ч. Какое расстояние прошёл поезд? Сможет ли пройти поезд это расстояние за 7ч, если будет двигаться со скоростью 81км/ч?
Математика
Поезд шёл 4ч со скоростью 60км/ч, 2ч со скоростью 70км/ч и 3ч со скоростью 65км/ч. Какое расстояние прошёл поезд? Сможет ли пройти поезд это расстояние за 7ч, если будет двигаться со скоростью 81км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)прошёл за 4 часа 4*60=240 км 2)прошёл за 2 часа 2*70=140 км 3)прошёл за 3 часа 3*65=195 км 4)весь путь 240+140+195=575 км 5)сможет ли пройти это расстояние за 7 часов со скоростью 81 км/час 81*7=567 км,нет не сможет
Гость:
(4*60)+(2*70)+(3*65)=240+140+195=575(км)- прошел поезд 81*7=567(км)-поезд сможет пройти это расстояние за 7 часов 575>567
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