Сплав состоит из 5 частей меди и 3 частей цинка. какова масса меди и какова масса цинка в 2,72 кг сплава.
Математика
Сплав состоит из 5 частей меди и 3 частей цинка. какова масса меди и какова масса цинка в 2,72 кг сплава.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+3=8ч- всего частей 2,72/8= 0,34 кг- составляет одна часть 0,34*5= 1,7 кг- масса меди 0,34*3=1,02кг- масса цинка
Гость:
5х медь 3х цинк 5х +3 х = 2,72 8х = 2,72 х = 0,34 одна часть сплава 5 х 0.34 = 1,7 кг меди 3 х 0,34 = 1,02 кг цинка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
You are taking a course in madia studies. Now your teacher has asked you to write an essay, giving the advantages and disadvantages of using a news...
География
Сравните между собой правовое государство и гражданское общество. Какие выводы вы можете сделать? Какие признаки правового государства вы знаете?