Сплав состоит из 5 частей меди и 3 частей цинка. какова масса меди и какова масса цинка в 2,72 кг сплава.

Математика
Сплав состоит из 5 частей меди и 3 частей цинка. какова масса меди и какова масса цинка в 2,72 кг сплава.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+3=8ч- всего частей 2,72/8= 0,34 кг- составляет одна часть 0,34*5= 1,7 кг- масса меди 0,34*3=1,02кг- масса цинка 
Гость:
5х медь 3х цинк 5х +3 х = 2,72 8х = 2,72 х = 0,34  одна часть сплава 5 х 0.34  = 1,7 кг меди 3 х 0,34 = 1,02 кг цинка
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