Сплав состоит из 5 частей меди и 3 частей цинка. какова масса меди и какова масса цинка в 2,72 кг сплава.

Математика

Сплав состоит из 5 частей меди и 3 частей цинка. какова масса меди и какова масса цинка в 2,72 кг сплава.

Автор: Гость