Сравните между собой правовое государство и гражданское общество. Какие выводы вы можете сделать? Какие признаки правового государства вы знаете?

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Правовое государство-это государство,в котором соблюдаются законы,государство следующее принципам независимости судей, народному суверенитету ,нерушимости прав и свобод человека.А гражданское общество-это общество,независящее от государства ,способное контролировать гос.деятельность.Т.е гражданское общество является предпосылкой правового государства.Правовое государство-это такое взаимодействие государства и права,где государство,опираясь на право, регулирует внутренние правовые отношения, в центре которых стоят права и свободы человека и гражданина.