В стране Т происходит становление рыночной экономики.приведите 3 примера,которые могли бы проиллюстрировать этот процесс.

География

В стране Т происходит становление рыночной экономики.приведите 3 примера,которые могли бы проиллюстрировать этот процесс.

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