В стране Т происходит становление рыночной экономики.приведите 3 примера,которые могли бы проиллюстрировать этот процесс.

География
В стране Т происходит становление рыночной экономики.приведите 3 примера,которые могли бы проиллюстрировать этот процесс.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появление частной осбственности  Потребность в квалифицированных рабочих кадров, естственно рост ценности образования  Расширение сектора услуг 
Гость:
Появление,появление частной осбственности.Потребность в квалифицированных рабочих кадров и служащих,естственно рост ценности образования.Расширение сектора услуг в разных сферах работы.
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