слагаемое   86   76   66   56   46   36   26 слагаемое    4     5     6     4    8 сумма         90   81    72   60   54 Проследи как меняется первое слагаемое,второе,как при этом меняется их сумма.Заполни два последних столбца.

Гость: Гость:

Убывют (последующие меньше предижущего на 1). 4 5 6 4 8 (цифра четыре повторяется через определенное число раз,между 5 и 8 сам видишь на сколько разница) Убывает на 9. Следовательно 36+9=45,затем 26+10=36.