слагаемое 86 76 66 56 46 36 26 слагаемое 4 5 6 4 8 сумма 90 81 72 60 54 Проследи как меняется первое слагаемое,второе,как при этом меняется их сумма.Заполни два последних столбца.
Математика
слагаемое 86 76 66 56 46 36 26 слагаемое 4 5 6 4 8 сумма 90 81 72 60 54 Проследи как меняется первое слагаемое,второе,как при этом меняется их сумма.Заполни два последних столбца.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Убывют (последующие меньше предижущего на 1). 4 5 6 4 8 (цифра четыре повторяется через определенное число раз,между 5 и 8 сам видишь на сколько разница) Убывает на 9. Следовательно 36+9=45,затем 26+10=36.
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