Помогите произвести письменно звуко-буквенный разбор слов: семья и грибная.
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Помогите произвести письменно звуко-буквенный разбор слов: семья и грибная.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
семья - 2сл. (с"эм"йа) с(с") - согл. мяг. парн. глух. е(э) - глас. безудар. м(м") - согл. непарн. мяг. звон. ь - согл. ничего не обозначает я(йа) - глас. удар. _____________________________ 5 б., 5 зв. грибная - 3сл. (гр"ибнайа) г(г) - согл. тв. парн. звон. р(р") - согл. мяг. непарн. звон. и(и) - глас. безудар. б(б) - согл. тв. парн. звон. н(н) - согл. тв. непарн. звон. а(а) - глас. удар. я(йа) - глас. безудар. __________________________ 7б., 8зв.
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