плотность паров одноатомного спирта по азоту равна 2,64.определить его молек. формулу.написать возможные структурные формулы спирта
Химия
плотность паров одноатомного спирта по азоту равна 2,64.определить его молек. формулу.написать возможные структурные формулы спирта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(спирта) = В(спирта)N2 = 28г/моль * 2,64 = 73,92 ≈ 74 СnH₂n₋₁OH = 74 12n + 2n - 1 + 16 + 1 = 74 14n = 58 n ≈ 4 Молек. формула спирта - C4H7OH Ответ - С4H7OH, Структурные формулы - разные варианты радикала (ветвленные и неразветвленный).
Гость:
M (N2)=28 М(спирта)=M(N2)*2,64=28*2,64=74 Общая формула спиртов CnH2n+1OH Ar(C)=12 Ar(H)=1 Ar(O)=16 подставляем значение атомных атомных масс в общую формулу спиртов и получаем математическое выражение 12n+2n+1+16+1=74 14n+18=74 14n=74-18 14n=56 n=56/14 n=4 формула спирта С4Н9ОН-бутанол
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