Скорость звука в воздухе 332,5м/с. Звук летящего самолёта можно услышать через 4с после того, как его увидят. С какого расстояния можно увидеть летящий самолёт?
Математика
Скорость звука в воздухе 332,5м/с. Звук летящего самолёта можно услышать через 4с после того, как его увидят. С какого расстояния можно увидеть летящий самолёт?
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332,5*4=1330 м=1км330м
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