Скорость звука в воздухе 332,5м/с. Звук летящего самолёта можно услышать через 4с после того, как его увидят. С какого расстояния можно увидеть летящий самолёт?

Математика

Скорость звука в воздухе 332,5м/с. Звук летящего самолёта можно услышать через 4с после того, как его увидят. С какого расстояния можно увидеть летящий самолёт?

Автор: Гость