Катя , Петя и Вова делали бумажные кораблики.Катя и Петя сделали вместе 12 корабликов,Петя и Вова-16 корабликов.Сколько бумажных корабликов сделал каждый из ребят??

Математика

Катя , Петя и Вова делали бумажные кораблики.Катя и Петя сделали вместе 12 корабликов,Петя и Вова-16 корабликов.Сколько бумажных корабликов сделал каждый из ребят??

Автор: Гость