1. Агент по продаже недвижимости продал две квартиры. За одну он получил прибыль в размере 20%, а за другую – в размере 30%. Его общая прибыль составила 24% от стоимости квартир, по которой он их приобрёл. Найдите отношение це...
Математика
1. Агент по продаже недвижимости продал две квартиры. За одну он получил прибыль в размере 20%, а за другую – в размере 30%. Его общая прибыль составила 24% от стоимости квартир, по которой он их приобрёл. Найдите отношение цены, уплаченной агентом за первую квартиру, к цене, уплаченной им за вторую квартиру. 2. У трёх школьников имеется 13 грн. 20 коп. Известно, что у любых двух школьников суммы денег различны и больше 1 грн., причём у одного из них денег в целое число раз больше, чем у другого. Сколько денег у каждого школьника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-я задача x - цена за первую квартиру у - за вторую 0,2х+0,3у=0,24(х+у) 0,2х+0,3у=0,24х+0,24у 0,06у=0,04х 3у=2х х/у=3/2 2-я задача Ответ может быть таким: 1,1грн + 2,2грн +9,9грн = 13,2гр. Но имеется ещё много ответов
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