1. Агент по продаже недвижимости продал две квартиры. За одну он получил прибыль в размере 20%, а за другую – в размере 30%. Его общая прибыль составила 24% от стоимости квартир, по которой он их приобрёл. Найдите отношение це...

Математика

1. Агент по продаже недвижимости продал две квартиры. За одну он получил прибыль в размере 20%, а за другую – в размере 30%. Его общая прибыль составила 24% от стоимости квартир, по которой он их приобрёл. Найдите отношение цены, уплаченной агентом за первую квартиру, к цене, уплаченной им за вторую квартиру. 2. У трёх школьников имеется 13 грн. 20 коп. Известно, что у любых двух школьников суммы денег различны и больше 1 грн., причём у одного из них денег в целое число раз больше, чем у другого. Сколько денег у каждого школьника?

Автор: Гость