Радиус описанной около правильного четырехугольника окружности равен 7 см.Найдите площадь правильного четырехугольника.
Геометрия
Радиус описанной около правильного четырехугольника окружности равен 7 см.Найдите площадь правильного четырехугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=R/2 a=7/2=3,5 s=a^2 s=3,5^2=12,25
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