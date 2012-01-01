Радиус описанной около правильного четырехугольника окружности равен 7 см.Найдите площадь правильного четырехугольника.

Геометрия
Радиус описанной около правильного четырехугольника окружности равен 7 см.Найдите площадь правильного четырехугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=R/2 a=7/2=3,5 s=a^2 s=3,5^2=12,25 
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