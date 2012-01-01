Найдите неизвестное значение х, удовлетворяющее равенству: х Å 2012 = 2011 Å х, где через Å обозначена операция, определяемая равенством а Åb = a + b – 2ab.
Алгебра
Найдите неизвестное значение х, удовлетворяющее равенству: х Å 2012 = 2011 Å х, где через Å обозначена операция, определяемая равенством а Åb = a + b – 2ab.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исходя из условия, данное уравнение будет выглядеть так: [latex]x+2012-2x*2012=2011+x-2x*2011;[/latex] [latex]2x(2012-2011)=2012-2011;\ \ \ 2x=1;\ \ \ x=0,5.[/latex] Ответ: 0,5
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