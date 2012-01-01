 Найдите неизвестное значение х, удовлетворяющее равенству: х Å 2012 = 2011 Å х, где через Å обозначена операция, определяемая равенством а Åb = a + b – 2ab.

Алгебра
 Найдите неизвестное значение х, удовлетворяющее равенству: х Å 2012 = 2011 Å х, где через Å обозначена операция, определяемая равенством а Åb = a + b – 2ab.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исходя из условия, данное уравнение будет выглядеть так: [latex]x+2012-2x*2012=2011+x-2x*2011;[/latex] [latex]2x(2012-2011)=2012-2011;\ \ \ 2x=1;\ \ \ x=0,5.[/latex] Ответ: 0,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите написать сочинение на тему мой любимый фильм (желательно ужасы) Пожалуйста!!!!!!!!!
Ответить
Физика
Вес тела 4,5 н,а его объём 500 см2. Утонит ли это тело в воде,спирте,керосине?
Ответить
Геометрия
Дано : ABCD-трапеция BC=2 см , AB=4 см , угол B=120 градусов угол C прямой. Найдите основание AD
Ответить
Физика
При совершении цикла Карно, идеальный газ в тепловом двигателе получил от нагревателя 0,5кДж теплоты. Определить количество теплоты, отданное холод...
Ответить
Математика
два мальчика идут навстречу друг другу. сейчас между ними 12 км. скорость одного из них составляет 2/3 скорости другого. найдите скорость движения ...
Ответить