Найдите неизвестное значение х, удовлетворяющее равенству: х Å 2012 = 2011 Å х, где через Å обозначена операция, определяемая равенством а Åb = a + b – 2ab.

Алгебра

Найдите неизвестное значение х, удовлетворяющее равенству: х Å 2012 = 2011 Å х, где через Å обозначена операция, определяемая равенством а Åb = a + b – 2ab.

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