Дано : ABCD-трапеция BC=2 см , AB=4 см , угол B=120 градусов угол C прямой. Найдите основание AD
Геометрия
Дано : ABCD-трапеция BC=2 см , AB=4 см , угол B=120 градусов угол C прямой. Найдите основание AD
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