Из аммиака объёмом 7,84 л получили 200 г раствора азотной кислоты (массовая доля выхода на последний стадии составила 40%)Найдите массовую долю азотной кислоты в полученном растворе.
Химия
Из аммиака объёмом 7,84 л получили 200 г раствора азотной кислоты (массовая доля выхода на последний стадии составила 40%)Найдите массовую долю азотной кислоты в полученном растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH3 : HNO3 = 1 : 1 (отношение) n (аммиака) = 7,84/22,4 = 0,35 моль найдем молярную массу: М = (HNO3) = 63 г/моль найдем массу: m = 0,3*63 = 22,05 г 100% выход при 40%: 40% = 0,4 22,05*0,4 = 8,82 г найдем массовую долю ("амега") "амега" = 8,8/200*100% = 4,41%
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