Из аммиака объёмом 7,84 л получили 200 г раствора азотной кислоты (массовая доля выхода на последний стадии составила 40%)Найдите массовую долю азотной кислоты в полученном растворе.

Химия

Из аммиака объёмом 7,84 л получили 200 г раствора азотной кислоты (массовая доля выхода на последний стадии составила 40%)Найдите массовую долю азотной кислоты в полученном растворе.

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