выполни действие 78 см кубических 25 дц кубических отнять 18 дц кубических 99 см кубических

Математика
выполни действие 78 см кубических 25 дц кубических отнять 18 дц кубических 99 см кубических
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обычно сначала пишут ДМ, потом СМ                                      78 куб.см 25 куб.дм=25 куб.дм 78 куб.см=25078 куб.см 18 куб.дм 99 куб.см=18099 куб.см 25078-18099=6979 куб.см=6 куб.дм 979 куб.см
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