выполни действие 78 см кубических 25 дц кубических отнять 18 дц кубических 99 см кубических

Гость: Гость:

Обычно сначала пишут ДМ, потом СМ 78 куб.см 25 куб.дм=25 куб.дм 78 куб.см=25078 куб.см 18 куб.дм 99 куб.см=18099 куб.см 25078-18099=6979 куб.см=6 куб.дм 979 куб.см