Реши уравнения с объяснением и проверкой:140-х=630:7
Математика
Реши уравнения с объяснением и проверкой:140-х=630:7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140-х=630:7 140-х=90 х=140-90 х=50 проверка: 140-50=630:7 90=90
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
начерти отрезок длиной 12 см и узнать:1)ск-ко см в одной третьей части отрезка,в одной шестой ,в одной двенадцатой;2)ск-ко см в двух третьих части ...
Математика
Сможет ли поезд пройти 300км за7 ч, если он будет двигаться со скоростью 60км/ч и при этом два часа тратить на остановки?
Алгебра
На координатной плоскости отметили точки, у которых координаты – натуральные числа, не превосходящие 9. Найдите сумму координат этих точек.
Математика