Реши уравнения с объяснением и проверкой:140-х=630:7

Математика
Реши уравнения с объяснением и проверкой:140-х=630:7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140-х=630:7 140-х=90 х=140-90 х=50 проверка: 140-50=630:7 90=90
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