какие средства вооружения периода великой отечественной войны относятся к авиации? 1)1727 2)1761 3)1796

Обществознание
какие средства вооружения периода великой отечественной войны относятся к авиации? 1)1727 2)1761 3)1796
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что это будет 1)1727
Гость:
МОжет 1796 в те года Суворов поводил великие победы над турками
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Расставьте коэффициенты и укажите тип реакции ZnS+HCl=>ZnCl2+H2S
Ответить
Алгебра
найдите значение выражения -37tg63°/tg117°
Ответить
Русский язык
пожалуйста напишите сами не из интернета мини-сочинение на тему "зачем нужно заниматься спортом?" заранее спасибо))
Ответить
Геометрия
найдите отношение длины окружности,описанной около правильного треугольника к длине окружности,вписанной в этот треугольник.
Ответить
Геометрия
запишите полное решение задачи. стороны параллелограмма равны 4см и 5 см,угол между ними 45 градусов.Найдите высоты параллелограмма.  
Ответить