какие средства вооружения периода великой отечественной войны относятся к авиации? 1)1727 2)1761 3)1796
Обществознание
какие средства вооружения периода великой отечественной войны относятся к авиации? 1)1727 2)1761 3)1796
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что это будет 1)1727
Гость:
МОжет 1796 в те года Суворов поводил великие победы над турками
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
пожалуйста напишите сами не из интернета мини-сочинение на тему "зачем нужно заниматься спортом?" заранее спасибо))
Геометрия
найдите отношение длины окружности,описанной около правильного треугольника к длине окружности,вписанной в этот треугольник.