запишите полное решение задачи. стороны параллелограмма равны 4см и 5 см,угол между ними 45 градусов.Найдите высоты параллелограмма.  

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Площадь параллелограмма равна произведению его сторон на синус угла между ними Площадь параллелограмма равна произведению его стороны на высоту проведенную к ней отсюда Площадь параллелограмма равна S=ab sin A S=4*5*sin 45=20*корень(2)/2=10*корень(2) кв.см высота проведенная к стороне длиной 4 см равна h(a)=S/a h(a)=10*корень(2)/ 4=2.5 *корень(2) см высота проведенная к стороне длиной 5 см равна h(b)=S/b h(b)=10*корень(2)/5=2*корень(2) см