в школьном музее боевой славы 742 экспоната.две седьмые части всех экспонатов подарили музею ветераны,а остальные собрали ребята,cколько собрали ребята?
Математика
в школьном музее боевой славы 742 экспоната.две седьмые части всех экспонатов подарили музею ветераны,а остальные собрали ребята,cколько собрали ребята?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
742*2/7=212подарили музею ветераны 742-212=530собрали ребята
Гость:
1) 742 : 7 х 2 = 212 экспоната подарили музею ветераны 2) 742 - 212 = 530 экспонатов собрали ребята
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