Площадь прямоугольного треугольника 180см^2. Найдите катеты треугольника,если их сумма 39 см.

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S треугольника=половине основания × на высоту. Пусть а- высота (один катет), а в- основание (другой катет). Тогда S=1/2×в×а. S=180 ( по условию задачи) Получаем уравнение: 1/2×в×а=180, а также (по условию) а+в=39 ⇒ в=39-а. Подставим в=39-а в 1/2×в×а=180 1/2×(39-а)×а=180 (39а-а²):2=180 39а-а²=360 -а²+39а-360=0 Д=39²-4×(-360)×(-1)=1521-1440=81=9² а (первое)=(39-9)÷2=15 а (второе)=(39+9)÷2=24 По условию а+в=39 ⇒если а=15, то в=39-15=24. Ответ: катеты будут 15см и 24см