1) Составь к задаче таблицу. На конюшне 6 жеребят и 8 лошадей. Всем жеребятам дают в день 54 кг корма. Лошадь съедает в день в 2 раза больше, чем жеребёнок. Сколько корма получают ежедневно все лошади конюшни? 2) Реши задачу. 3...

Гость: Гость:

1 ) Корма всего Количество лошадей Лошади Неизвестно, но 1 лошадь съедает в 2 раза больше чем жеребёнок 8 Жеребята 54 кг 6 2 ) (1) Сначала надо найти сколько съедает один жеребёнок. 54:6=9(кг) съедает один жеребёнок (2) Теперь находим сколько съедает одна лошадь. 9*2=18 (кг) съедает одна лошадь (3) Сколько всего съедают лошади. 18*8=144 (кг) съедают все лошади (4)Сколько всего съедают лошади на конюшне. 144+54= 198 (кг) съедают всего лошади на конюшне Ответ: всего лошади съедают 198 кг корма. 3 ) Всего можно создать 3 обратные задачи. 4 ) На конюшне 8 лошадей и несколько жеребят всего они съедают 198 кг корма скольео съедает один жеребёнок если всего им дают 54 кг, а одна лошадь съедает в 2 раза больше жеребёнка. Сколько всего жеребят. (1) Сначала надо найти сколько съедают лошади. 198-54=144 (кг) съедают лошади (2) Теперь надо узнать сколько съедает 1 лошадь. 144:8= 18 (кг) съедает одна лошадь (4) Теперь узнаём сколько съедает один жеребёнок. 18:2 = 9 (кг) съедает один жеребёнок (5) Теперь узнаем сколько жеребят на конюшне. 54:9 = 6 (жереб.) жеребят на конюшне Ответ: всего 6 жеребят на конюшне.