1) Составь к задаче таблицу. На конюшне 6 жеребят и 8 лошадей. Всем жеребятам дают в день 54 кг корма. Лошадь съедает в день в 2 раза больше, чем жеребёнок. Сколько корма получают ежедневно все лошади конюшни? 2) Реши задачу. 3...

Математика
1) Составь к задаче таблицу. На конюшне 6 жеребят и 8 лошадей. Всем жеребятам дают в день 54 кг корма. Лошадь съедает в день в 2 раза больше, чем жеребёнок. Сколько корма получают ежедневно все лошади конюшни? 2) Реши задачу. 3) Сколько обратных задач можно составить к данной? 4) Запиши и реши любую из них.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1 )   Корма  всего     Количество лошадей Лошади Неизвестно, но 1 лошадь съедает в 2 раза больше чем жеребёнок 8 Жеребята 54 кг 6 2 )  (1) Сначала надо найти  сколько съедает  один жеребёнок.          54:6=9(кг) съедает один жеребёнок     (2) Теперь находим сколько съедает одна лошадь.          9*2=18 (кг) съедает одна лошадь     (3) Сколько всего съедают лошади.          18*8=144 (кг) съедают все лошади     (4)Сколько всего съедают лошади на конюшне.          144+54= 198 (кг) съедают всего лошади на конюшне      Ответ: всего лошади съедают 198 кг корма.  3 ) Всего можно создать 3 обратные задачи.  4 ) На конюшне 8 лошадей и несколько жеребят всего они съедают 198 кг  корма скольео съедает один жеребёнок если всего им дают 54 кг, а  одна лошадь съедает в 2 раза больше жеребёнка. Сколько всего жеребят.    (1)  Сначала надо найти сколько  съедают лошади. 198-54=144 (кг) съедают лошади    (2)   Теперь надо узнать сколько съедает 1 лошадь. 144:8= 18 (кг) съедает одна лошадь    (4) Теперь узнаём сколько съедает один жеребёнок. 18:2 = 9 (кг) съедает один жеребёнок    (5)    Теперь узнаем сколько жеребят на конюшне. 54:9 = 6 (жереб.) жеребят на конюшне   Ответ: всего 6 жеребят на конюшне.
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