начерти два квадрата .один квадрат со стороной 3 см а другой 4 см .на сколько сантиметров периметр одного квадрата меньше периметра другого ?

Математика
начерти два квадрата .один квадрат со стороной 3 см а другой 4 см .на сколько сантиметров периметр одного квадрата меньше периметра другого ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P (первый квадрат) = 3+3+3+3=12 см. Р (второй квадрат) = 4+4+4+4= 16 см. 16-12=4 см. Ответ на 4 см.
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