начерти два квадрата .один квадрат со стороной 3 см а другой 4 см .на сколько сантиметров периметр одного квадрата меньше периметра другого ?

Математика

начерти два квадрата .один квадрат со стороной 3 см а другой 4 см .на сколько сантиметров периметр одного квадрата меньше периметра другого ?

Автор: Гость