составить рассказ на тему Утро используя глаголы в форме единств.числа 2-ого лица. (встать,чистить,одеваться,делать,завтракать,умываться,причесываться,уходить.

Гость: Гость:

Наступило яркое весеннее утро. Солнышко светило и пели птицы. Вася лежал в постели и с интересом смотрел в окно. Пришло время ему встать с постели и насладиться этим чудесным утром. Он начал чистить зубы, умываться, после чего пошел одеваться. Потом Вася начал причесываться и время от времени напевать весеннюю песню. Когда он завтракал, он посмотрел на часы и увидел, что опаздывает в школу и поторопился уходить из дому.